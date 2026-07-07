Attaque antisémite à Zurich: peine de prison commuée en thérapie
Le jeune qui a poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 à Zurich écope d'un an de prison, peine ...
RTN
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER
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