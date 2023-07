Asile: Mario Chiesa accuse Elisabeth Baume-Schneider et la gauche

Le président de l'UDC Marco Chiesa accuse la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider de vouloir faire venir plus de requérants d'asile et de se moquer des conséquences pour la population. Selon lui, la gauche soutient les passeurs avec sa politique.

Criminalité, violence, 'chaos' dans les écoles et les hôpitaux, manque de places d'hébergement, Marco Chiesa a tiré samedi un sombre bilan de la politique suisse d'asile. Devant l'assemblée extraordinaire de son parti à Küssnacht am Rigi (SZ), il a aussi décrit la plupart des requérants venant en Suisse comme des 'faux réfugiés', des 'touristes de l'asile' venus d'Afrique du nord et du monde arabe et ayant les moyens de payer des passeurs.

EBS 'ne lève pas le petit doigt'

'Et que fait la conseillère fédérale en charge, Elisabeth Baume-Schneider? Rien! Elle ne lève pas le petit doigt pour mettre fin au chaos de l'asile', a dénoncé le Tessinois. La ministre socialiste de la justice veut, au contraire, faire venir encore plus de demandeurs d'asile en Suisse, au détriment de la population, déplore le conseiller aux Etats. 'Elle semble s'en moquer totalement.'

A moins de quatre mois des élections fédérales, le président de l'UDC a aussi accusé les autres partis de mener une politique d'asile 'erronée et irresponsable' ayant mené au 'chaos'. En soutenant la venue de requérants d'asile en Suisse, la 'gauche rose-verte' soutient indirectement les passeurs, à savoir des trafiquants d'êtres humains criminels, a accusé Marco Chiesa.

Initiative et revendications du parti

'Nous sommes les seuls à faire quelque chose contre l'immigration de masse et cette folie de l'asile', a-t-il souligné. Samedi, les délégués de l'assemblée extraordinaire de l'UDC doivent se prononcer sur le lancement d'une nouvelle initiative sur l'immigration, intitulée 'Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)'.

Vendredi, le comité directeur du parti a adopté les exigences suivantes à l'attention de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider: qu'elle s'engage pour des contrôles aux frontières, 'tant que les accords de Schnegen/Dublin ne fonctionnent pas', que les requérants arrivant par un pays tiers n'aient pas droit à une procédure d'asile en Suisse, que les étrangers criminels soient systématiquement expulsés et que les procédures d'asile soient menées dans des zones de transit à la frontière.

/ATS