Arrestation de l'homme recherché par la police cantonale bernoise

L'homme recherché après une querelle à Tavannes (BE) a été interpellé dans la nuit de dimanche ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

L'homme recherché après une querelle à Tavannes (BE) a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la police cantonale bernoise sur X. Aucun détail sur cette arrestation n'a été donné dans l'immédiat.

La police avait lancé dimanche une opération de chasse à l'homme pour retrouver cet individu d'une trentaine d'années présenté comme vraisemblablement armé et dangereux. Elle avait appelé les habitants de Reconvilier à rester chez eux. Des chiens et un drone avaient été déployés. La route entre Tavannes et Reconvilier avait été fermée durant plusieurs heures.

Une altercation aurait eu lieu à Tavanne tôt dimanche matin. Selon les informations que les forces d’engagement ont pu récolter sur place, une querelle se serait produite impliquant un homme qui aurait menacé plusieurs personnes qu’il connaissait au sein d’un immeuble d’habitation.

La porte d’un appartement de cet immeuble comptait des impacts de projectiles d'une arme à feu.

/ATS
 

