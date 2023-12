Armée: le Conseil des Etats insiste pour une croissance plus rapide

Les sénateurs tiennent à ce que les dépenses militaires augmentent plus rapidement que ce qu'a prévu le Conseil fédéral et atteignent 1% du PIB en 2030 et non 2035. Ils ont maintenu jeudi par 28 voix contre 17 cette divergence avec le Conseil national.

La gauche et certains centristes ont tenté de s'opposer à cette proposition figurant dans le plan financier 2025-2027. Cela augmentera considérablement les déficits dans les prochaines années, a averti en vain Benedikt Würth (C/SG).

Lors de l'examen du budget 2024, les sénateurs ont aussi maintenu leur divergence sur la politique régionale et refusé de biffer la contribution au Fonds de développement régional (-25 millions).

Contrairement au National et à la majorité de sa commission, le Conseil des Etats a refusé par 23 voix contre 21 la suppression de la contribution de la Suisse à l'agence des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNWRA) (-20 millions).

/ATS