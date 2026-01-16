Armée et polices auront à protéger un nombre record de VIP's au WEF

La présence du président américain Donald Trump à Davos (GR) la semaine prochaine attire un ...
Armée et polices auront à protéger un nombre record de VIP's au WEF

Armée et polices auront à protéger un nombre record de VIP's au WEF

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La présence du président américain Donald Trump à Davos (GR) la semaine prochaine attire un nombre record de VIP's au Forum économique mondial (WEF) cette année. Jamais les forces de sécurité n'auront eu à protéger autant de personnalités que pour l'édition 2026.

La venue de Donald Trump incite d'innombrables autres participants à venir dans la station grisonne, a déclaré le chef des troupes d'intervention Wlater Schlegel, vendredi, devant les médias réunis à Davos. Au total, 123 personnalités nécessitent un degré de protection particulièrement élevé. En outre, 400 invités dont 64 chefs d'Etat sont protégés par le droit international.

De plus, la présence du président américain devrait entraîner des manifestations de protestation dans toute la Suisse. Ces dernières entraîneront un important travail de sécurisation supplémentaire.

Toutes les polices cantonales sont mobilisées ainsi que celles des grandes villes et du Liechtenstein. L'armée soutient la police avec la présence de 5000 militaires.

/ATS
 

Actualités suivantes

La communauté juive de la ville de Zurich se dote d'un nouvel érouv

La communauté juive de la ville de Zurich se dote d'un nouvel érouv

Suisse    Actualisé le 16.01.2026 - 09:35

Un modèle 3D devrait aider à stabiliser le lit de la Maggia

Un modèle 3D devrait aider à stabiliser le lit de la Maggia

Suisse    Actualisé le 16.01.2026 - 00:36

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 15.01.2026 - 21:35

57'000 signatures contre le « démantèlement du service civil »

57'000 signatures contre le « démantèlement du service civil »

Suisse    Actualisé le 15.01.2026 - 16:20

Articles les plus lus

Plus de 31'000 lettres d'enfants au Père Noël

Plus de 31'000 lettres d'enfants au Père Noël

Suisse    Actualisé le 15.01.2026 - 11:21

Plaidoyer de la Suisse pour renforcer l'OSCE

Plaidoyer de la Suisse pour renforcer l'OSCE

Suisse    Actualisé le 15.01.2026 - 11:50

Pollution aux dioxines à Lausanne: l'assainissement va débuter

Pollution aux dioxines à Lausanne: l'assainissement va débuter

Suisse    Actualisé le 15.01.2026 - 12:52

Incendie de Crans-Montana: Léon XIV reçoit des proches de victimes

Incendie de Crans-Montana: Léon XIV reçoit des proches de victimes

Suisse    Actualisé le 15.01.2026 - 14:07