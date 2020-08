Après le jeune lion Makuti, arrivée de la jeune lionne Malkia au zoo de Servion (VD)

Le zoo de Servion (VD) a de nouveau un couple de jeunes lions dans son parc. Après l'arrivée du mâle Makuti il y a 15 jours, c'est la femelle Malkia qui a été accueillie jeudi au zoo. Née le 23 juillet 2019 au zoo de Copenhague au Danemark, elle pèse 70 kilos.

'Cette lionne d'Afrique du Nord de treize mois est de même souche que le mâle', a expliqué à Keystone-ATS le directeur du zoo de Servion Roland Bulliard. 'Elle est génétiquement compatible avec le mâle', précise-t-il. Ils devraient bien s'entendre, selon lui.

Après un temps d'adaptation, la lionne pourra sortir dans l'enclos extérieur de 1000 m2, où se trouve déjà le lion, visible pour le public. Dans un premier temps, l'enclos sera séparé en deux parties par une grille, le temps pour le jeune couple de s'observer.

'On va installer une caméra pour voir comment ils réagissent et on devrait sans doute les réunir dès la semaine prochaine si tout va bien', détaille M. Bulliard. Le directeur du zoo n'exclut pas que Malkia puisse être présentée au public dans le courant du week-end.

Pas facile à trouver

Makuti (un an et demi pour 105 kilos) était, lui, arrivé en terres vaudoises le 28 juillet dernier depuis Erfurt en Allemagne. La jeune lionne, qui n'avait pas de nom depuis sa naissance, a été 'baptisée' jeudi sur place dès son arrivée.

Le zoo avait entrepris des démarches en vue de trouver un jeune couple de lions suite au décès du Léo en 2014, à l'âge de 20 ans, puis de Cléa à 24 ans en août 2018. Il avait fallu les endormir pour cause de vieillesse, a rappelé le directeur du zoo.

La crise sanitaire a considérablement ralenti et compliqué les recherches. Ainsi, ce n’est qu’après plusieurs semaines d’échange auprès de l’Association Européenne des Zoos et divers parcs zoologiques européens que Servion a pu trouver deux jeunes lions disponibles.

Le zoo vaudois accueille des lions d’Afrique depuis son ouverture en 1974. Cette espèce s’adapte très bien au climat de Servion. Leur espérance de vie en captivité est d'environ 18 à 20 ans. Dans la nature, le lion d’Afrique vit dans la savane, mais a une grande tolérance à différents types d’habitats. Contrairement aux autres félidés qui sont solitaires, le lion est sociable et vit en groupe.

/ATS