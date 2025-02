Après la grève des radiologues, les médecins manifestent à Berne

Après la grève des techniciens en radiologie à Fribourg, médecins, pharmaciens vétérinaires, dentistes et chiropraticiens ont dit leur ras-le-bol vendredi sur la Place fédérale à Berne. Ils exigent de meilleures conditions de travail.

Cinq associations professionnelles se sont réunies à Berne dans le cadre d'une action visant à alerter le public et les politiques. Entre 50 et 100 personnes étaient attendues. 'La bonne prise en charge médicale des personnes et des animaux en Suisse est menacée', indiquent-elles dans un communiqué.

Les organisations ont remis aux parlementaires qui président les commissions de la santé au Parlement un catalogue de huit recommandations. Elles y exigent des meilleures conditions de travail, une réduction des charges administratives et plus de places d'études.

'La Suisse a besoin urgemment de plus de personnel médical qualifié. Il faut donc investir dans la formation, tout en évitant que davantage de professionnels ne quittent la profession', indiquent les associations.

/ATS