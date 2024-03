Après l'attaque de Zurich, la CICAD veut un plan d'action national

Après l'attaque d'un juif orthodoxe samedi à Zurich, le secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) appelle à en faire plus. Exprimer sa solidarité et condamner l'acte ne suffisent plus, ajoute-t-il.

'Nous attendons désormais des mesures plus concrètes', déclare Johanne Gurfinkiel dans un entretien diffusé mercredi par ArcInfo et Le Nouvelliste. 'Il faut passer à l'action et proposer un plan d'action national', ajoute-t-il.

Il appelle également à investir davantage de moyens dans la prévention et la sensibilisation à l'école, dans les administrations et dans le milieu politique. 'Cela impliquerait, par exemple, d'introduire à l'école des modules spécifiques consacrés aux grandes questions sociétales actuelles, comme l'antiracisme, l'homophobie, le sexisme et l'antisémitisme', explique-t-il. 'Une telle démarche [...] résoudrait déjà un certain nombre de dérives'.

/ATS