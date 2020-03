Appel pressant des ministres latins de la santé à la population

Les ministres de la santé des cantons romands, du Tessin et de Berne montent ensemble au front dans la lutte contre le coronavirus. Dans une pleine page du Matin Dimanche, ils lancent un appel urgent: ' Ralentir la progression du virus, c'est MAINTENANT'.

Dans leur 'message urgent à la population', les directeurs cantonaux de la santé de Suisse romande, du Tessin et de Berne conjurent les gens de respecter 'strictement' les consignes émises par les autorités, en les rappelant, et martèlent que c'est de la 'responsabilité de toutes et tous'.

Leur constat: la propagation du coronavirus est très rapide en Suisse, avec un doublement des cas tous les 2 jours. ' Le nombre de personnes nécessitant des soins va drastiquement augmenter ces prochains jours'.

La conséquence: le système de santé va être saturé rapidement. Même avec des capacités supplémentaires. 'La surcharge du système de santé risque de mettre à mal la prise en charge des malades qu'ils soient atteints du virus ou qu'ils aient besoin d'autres soins (infarctus, AVC, accidents de la route, cancer, etc)'.

Et de rappeler que chacun pourrait être concerné. D'où leur appel pressant: 'Faisons un véritable effort maintenant. Soyons solidaires'.

/ATS