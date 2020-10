Appel de l'hôpital de Schwyz à porter le masque dans la région

L'hôpital de Schwyz réagit à la hausse spectaculaire du nombre d'infections au Covid-19 dans le canton. Il appelle la population de la région du chef-lieu à porter le masque et à éviter le rassemblement de personnes. L'hôpital fait face à un afflux de patients.

Le secteur isolé de l'établissement destiné aux personnes infectées au coronavirus se remplit constamment et la part des patients présentant des difficultés respiratoires augmente, indique l'hôpital mercredi. Il est donc très important d'atténuer la tendance, écrit-il.

Actuellement, 30 à 40% des tests réalisés dans l'hôpital de Schwyz sont positifs, précise l'établissement. Le nombre de cas constatés augmente très fortement depuis dix jours dans la région centrale du canton, entourant le chef-lieu. Si la tendance se poursuit, les patients ne pourront plus être soignés sur place.

Schwyz subit la nouvelle vague de coronavirus de plein fouet. Le canton est actuellement le plus touché de Suisse en proportion du nombre d'habitants. Mercredi matin, il a fait part de 94 cas positifs au cours des dernières 24 heures, soit plus du double de la veille et un nouveau record absolu en terres schwyzoises depuis le début de la crise.

Mardi, le gouvernement du canton a annoncé l'introduction de l'obligation de porter le masque dès vendredi dans tous les évènements réunissant plus de 50 personnes. Cette obligation est étendue aux évènements plus petits ainsi qu'aux commerces, offices postaux, cinémas, bars, discothèques et restaurants si la distance sociale ne peut y être garantie.

/ATS