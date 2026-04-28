Appel à manifester à Genève contre le G7 diffusé à l'international

La coalition NoG7 a lancé un large appel à l'international pour manifester le dimanche 14 juin à Genève contre le sommet du G7 d'Evian. Avec ou sans autorisation, cette mobilisation aura de toute façon lieu, ont affirmé mardi des membres de la coalition.

'L'annonce d'un NoG7 à Genève est partie très largement en Europe', a indiqué devant la presse Françoise Nyffeler, membre de la Grève féministe, au nom de la coalition. 'On espère beaucoup, beaucoup de monde et on fera tout pour que ça soit le cas', a-t-elle insisté.

A ce jour, aucune autorisation n'a été délivrée. La coalition a pourtant déjà dévoilé les grandes lignes des événements prévus. Un meeting de lancement est organisé le vendredi 12 juin au soir avec '400 à 500 personnes', une journée militante avec des tables rondes, des stands et de conférences est prévue le samedi 13 juin alors que le dimanche 14 juin aura lieu la grande manifestation.

/ATS