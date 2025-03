Appel à interdire la vente de l'analogue chimique de la nicotine

La vente de la 6-méthyl-nicotine, l'analogue chimique de la nicotine, doit être interdite, exige l'Association suisse pour la prévention du tabagisme. Cette substance pourrait avoir un effet addictif encore plus important que la nicotine naturelle.

La 6-méthyl-nicotine (6-MN), également appelée 'métatine', est déjà présente dans de nombreuses cigarettes électroniques jetables ainsi que dans les sachets de nicotine, relève vendredi l'Association suisse pour la prévention du tabagisme dans un communiqué. Elle demande donc une interdiction rapide de la vente avant que ces produits ne se répandent en Suisse.

Contrairement à la nicotine naturelle issue de la plante de tabac, la 6-MN est synthétisée en laboratoire et est conçue de manière à imiter, voire à renforcer les effets psychoactifs de la nicotine. Les premiers indices indiquent que la substance rend encore plus dépendant que la nicotine et peut avoir des effets à long terme sur l'attention, l'apprentissage et la mémoire des jeunes.

Le manque de bases scientifiques sur les effets à long terme sur la santé n'est pas le seul élément préoccupant: les 'stratégies de marketing scandaleuses' utilisées pour commercialiser les produits contenant de la 6-MN sont également inquiétantes, estime l'association.

Les produits sont présentés sous des appellations trompeuses telles que 'NoNic' et sont proposés comme une alternative prétendument 'sans nicotine', souvent dans le but d'attirer une nouvelle clientèle composée de jeunes. Parallèlement, ces produits sont aussi facilement disponibles sur des plateformes en ligne, souvent sans contrôle d'âge.

