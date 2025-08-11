Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

Le conseiller national et vice-président du PLR Andri Silberschmidt a décidé de ne pas briguer la présidence du parti. Dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, il a déclaré qu'il était aujourd'hui 'tout simplement trop tôt' pour lui.

La présidence du parti est certes l'une des fonctions les plus passionnantes que l'on puisse exercer en Suisse, a déclaré M.Silberschmidt dans l'interview publiée mardi. Néanmoins, le trentenaire a décidé de ne pas la revendiquer.

D'une part, il vient de devenir père et il est important pour lui d'accompagner son enfant, et peut-être à l'avenir 'ses enfants', dans leur croissance. D'autre part, il a monté une entreprise avec un partenaire. 'Mais surtout, j'ai aussi réfléchi: j'ai 31 ans et selon toute probabilité, je travaillerai encore de nombreuses années', a expliqué le conseiller national zurichois pour justifier sa décision.

Il ambitionne de devenir conseiller d'État

Au lieu de briguer la présidence de son parti, Andri Silberschmidt envisage de se présenter au Conseil d'Etat zurichois en 2027, mais avant de s'engager, il souhaite en discuter avec le PLR zurichois: 'Cela pourrait être une prochaine mission passionnante qui m'attire beaucoup', a déclaré M.Silberschmidt.

Jusqu'à présent, des premiers entretiens informels ont eu lieu avec le président du parti zurichois Filippo Leutenegger. D'ici la fin de l'année, M.Silberschmidt aimerait avoir clarifié la question d'une éventuelle candidature au Conseil d'Etat.

Un favori se désiste

'Me concernant, je voulais d'abord clarifier la question de la présidence', a-t-il déclaré. En tant que successeur potentiel de Thierry Burkart à la tête du parti, Andri Silberschmidt faisait figure de favori. Il est membre du comité directeur du PLR suisse depuis bientôt dix ans et vice-président depuis quatre ans. Le Zurichois siège au Conseil national depuis 2019 et a été président des Jeunes PLR suisses.

Le délai pour les candidatures à la succession de M.Burkart est fixé au 20 août. Jusqu'à présent, personne n'a annoncé sa candidature. 'L'époque où plusieurs candidats s'affrontaient est révolue depuis longtemps', a déclaré M.Silberschmidt. Au final, une équipe se mettra à disposition, 'quelqu'un à la tête, secondé par des vice-présidents'.

