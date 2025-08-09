Andreas Hausheer succède à Martin Pfister au Conseil d'Etat zougois

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois. Andreas Hausheer a été élu ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois. Andreas Hausheer a été élu dimanche au 2e tour de l'élection complémentaire pour désigner le successeur de Martin Pfister. Andreas Lustenberger (Alternative verte) est battu.

/ATS
 

