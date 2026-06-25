Ancien gestionnaire de fortune condamné à 6,5 ans de prison ferme

Un ancien gestionnaire de fortune a été condamné jeudi à 6 ans et six mois de prison ferme ...
Ancien gestionnaire de fortune condamné à 6,5 ans de prison ferme

Ancien gestionnaire de fortune condamné à 6,5 ans de prison ferme

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Un ancien gestionnaire de fortune a été condamné jeudi à 6 ans et six mois de prison ferme par le Tribunal de district de Sion. Le Valaisan et deux coaccusés ont été reconnus coupables. Ils ont tous décidé de faire appel.

Le quinquagénaire a été jugé coupable pour escroquerie par métier, abus de confiance, simple et aggravé, et de faux dans les titres. Il était accusé d'avoir floué 25 personnes, dont l'ancien chef Fredy Girardet, en leur vendant des certificats d'actions surévalués et en promettant des investissements fictifs, notamment dans une entreprise hollandaise, dans des gants en latex et des grands crus. Les faits se sont produits entre 2009 et 2015.

Durant sa plaidoirie, la procureure générale adjointe Catherine Seppey avait plaidé pour une peine de 8 ans et six mois de prison ferme. Ses avocats pour un acquittement.

Deux co-auteurs ont été condamnés à respectivement 4 ans, pour un associé économiste et 3 ans et dix mois de prison ferme, pour le directeur néerlandais de la société.

/ATS
 

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