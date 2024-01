Amherd va rencontrer von der Leyen à Davos (GR)

La Suisse et l'UE vont montrer à Davos (GR) le réchauffement de leurs relations avec le nouveau mandat de négociation. La présidente de la Confédération Viola Amherd et celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen vont se voir lundi soir.

La discussion a été confirmée par le porte-parole de la Commission, Eric Mamer. Un tel format était il y a quelques années habituel dans la station grisonne en marge du Forum économique mondial (WEF).

Mais le blocage sur l'accord institutionnel a empêché une telle rencontre formelle ces dernières années. La dernière remonte à 2020 entre Simonetta Sommaruga et Mme von der Leyen.

Et à Davos, les deux parties, qui souhaitent relancer les négociations entre elles rapidement, vont multiplier les dialogues. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis doit voir le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, en charge du dossier suisse, et son collègue Guy Parmelin doit discuter avec la commissaire à l’innovation, à la recherche et à l’éducation Iliana Ivanova.

