Amateur de hors piste indemne après une avalanche à Davos (GR)

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Un amateur de hors piste enseveli lundi après-midi dans une nouvelle coulée de neige à Davos (GR) a pu s'en sortir en creusant lui-même un passage pour respirer. L'homme a été transporté à l'hôpital en état d'hypothermie, mais indemne.

L'accident s'est produit vers 14h30 à Davos Wolfgang, lorsque l'homme a quitté la piste balisée pour se lancer dans la poudreuse, indique mardi la police cantonale grisonne dans un communiqué. Selon les premières conclusions de l'enquête, il a lui-même déclenché l'avalanche qui l'a enseveli.

Avec un seul bras qui dépassait de la masse neigeuse, l'homme a pu creuser un passage afin d’assurer un apport suffisant en oxygène mais n'a pas pu se libérer complètement. Ses appels à l’aide ont fini par alerter un patrouilleur qui effectuait une dernière inspection des pistes. Ce dernier a mobilisé les secours.

Les autorités grisonnes mettent en garde contre un risque élevé d'avalanche dans la région. Dimanche dernier, un snowboarder de 38 ans a perdu la vie dans le domaine skiable de Parsenn, à Davos. Depuis le début de cette saison d'hiver, les coulées de neige ont fait 12 victimes dans les Alpes suisses, selon le site de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (WSL).

