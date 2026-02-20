Altercation à St-Cergue (VD): l'employé communal est décédé

L'employé communal qui avait été gravement blessé lors d'une altercation à St-Cergue (VD) le 8 février dernier est décédé, a annoncé la police cantonale vaudoise vendredi. L'homme, âgé de 80 ans, avait été frappé pour une affaire de parking.

Il est décédé au CHUV hier en fin de journée, a précisé la police cantonale vaudoise dans un communiqué vendredi après-midi. 'Des examens médico-légaux ont été ordonnés afin de déterminer les causes exactes du décès', a-t-elle ajouté.

L'autre personne impliquée dans l'affaire a désormais été indentifiée: il s'agit d'un ressortissant suisse de 39 ans domicilié dans la localité vaudoise.

Pour rappel, les forces de l'ordre avaient été averties vers 13h30 le 8 février qu'une altercation avait éclaté entre un employé communal et un individu au centre de St-Cergue. 'Des premiers éléments, la victime aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol, inconsciente', a déclaré la police. L'homme, blessé, avait été conduit au CHUV 'dans un état jugé préoccupant'.

