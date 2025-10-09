Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Les autorités ont déclenché les sirènes d'alarme jeudi soir à Flums (SG) en raison d'une potentielle ...
Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Alerte pour une potentielle fuite de gaz nocifs à Flums SG

Photo: KEYSTONE/STR

Les autorités ont déclenché les sirènes d'alarme jeudi soir à Flums (SG) en raison d'une potentielle fuite de gaz nocifs. Un défaut technique est survenu dans une entreprise, a indiqué la police cantonale de Saint-Gall.

Les autorités ont appelé la population de Flums et de Walenstadt à fermer les fenêtres et les portes, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Saint-Gall à l'agence de presse Keystone-ATS. Par précaution, les aérations et les climatiseurs devraient eux aussi être éteints.

Aucune personne n'a été blessée et il n'y a pas eu d'incendie, a ajouté le porte-parole de la police cantonale.

L'entreprise produit de la laine de roche et utilise pour cela de grands fours. Peu avant 21h30, de la matière en fusion a débordé d'un four, a écrit la police cantonale de Saint-Gall dans un communiqué. Le matériau s'est répandu dans la zone environnante au sein de l'entreprise. Dans ce contexte, il est possible que des gaz nocifs se soient échappés. D'autres instructions seront diffusées par la radio.

/ATS
 

