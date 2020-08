Alerte canicule étendue au Jura et à Genève

Après la région bâloise et le Tessin, MétéoSuisse a étendu dimanche son alerte canicule au Jura et à la région genevoise. Les températures pourraient monter jusqu'à 32 à 34 degrés, avec une humidité de 40 à 50%.

Les régions concernées par cette nouvelle alerte sont le canton du Jura, la région de Moutier et le Laufonnais (BL), ainsi que Genève et la région Nyon-Terre-Sainte (VD), indique MétéoSuisse sur son site internet. La canicule devrait durer jusqu'à mercredi. Le danger sera 'marqué' (degré 3 sur 4).

Dans la région de Bâle et dans certains endroits du Plateau et du Tessin, la barre des 30 degrés avait déjà été dépassée samedi à 14h00, selon Meteonews. La température la plus chaude avait été de 33,6 degrés à Biasca (TI), suivi de Magadino (TI), avec 33 degrés, et Bâle (32,8 degrés), indique MétéoSuisse. En Suisse romande, Sion avait affiché 32,5 degrés, Delémont 32,1 degrés et Genève 31,7 degrés.

Le pic de la vague de chaleur est attendu entre dimanche et mardi. A partir de jeudi, une légère baisse des températures est attendue. Les seuils de canicule ne devraient plus être atteints.

/ATS