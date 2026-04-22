Albert Rösti sera opéré du dos la semaine prochaine

Le conseiller fédéral Albert Rösti doit subir une opération 'urgente' du dos la semaine prochaine ...
Albert Rösti sera opéré du dos la semaine prochaine

Albert Rösti sera opéré du dos la semaine prochaine

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le conseiller fédéral Albert Rösti doit subir une opération 'urgente' du dos la semaine prochaine. Il exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte les semaines suivantes. Sa suppléance sera assurée par le conseiller fédéral Martin Pfister.

Albert Rösti continuera de participer aux séances du Conseil fédéral, dans un premier temps virtuellement, a indiqué mercredi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication dans un communiqué. Ses apparitions publiques, ses voyages et ses rendez-vous prévus durant la période de convalescence sont annulés ou reportés.

'L'intervention est urgente', a déclaré M. Rösti, cité dans le communiqué. 'Elle a été planifiée sans délai afin que je puisse de nouveau m'investir pleinement pour mon département et pour la Suisse.'

/ATS
 

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