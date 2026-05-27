Le conseiller fédéral Albert Rösti reprend progressivement le travail en présentiel après son opération du dos. Il a participé en personne à la séance du Conseil fédéral de mercredi et défendra ses dossiers lors de la séance d'été qui débute lundi.

Ses apparitions publiques et ses rendez-vous en dehors du département reprendront à partir du mois de juillet, indique mercredi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Albert Rösti a dû subir une opération du dos fin avril en raison d'un problème génétique. Elle visait à dégager des nerfs et fusionner des vertèbres lombaires.

Depuis cette intervention, le Bernois travaillait à domicile de manière restreinte. Il participait virtuellement aux séances du Conseil fédéral. Lors de la session extraordinaire, il a été remplacé par le ministre de la défense Martin Pfister.

M. Rösti se dit 'très heureux' de faire son retour au Palais fédéral. 'Une opération du dos n’est pas seulement un défi sur le plan physique. Elle nous rappelle aussi à quel point la santé, la patience et la présence de personnes bienveillantes à nos côtés sont importantes', souligne-t-il, cité dans le communiqué. Et de remercier les personnes qui l'ont remplacé durant son absence.

/ATS