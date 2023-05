Alain Berset s'inquiète des inégalités qui fragilisent la société

Orateur au 1er Mai à Bienne, Alain Berset a appelé à la solidarité et à faire preuve de combativité pour surmonter les crises et maintenir la cohésion sociale. S'exprimant devant 150 à 200 personnes, il n'a pas caché son inquiétude devant la hausse des inégalités.

'Les crises ont comme effet d'augmenter les inégalités', a lancé le président de la Confédération qui a énuméré l'inflation, l'énergie, la guerre en Ukraine ou les coûts de la santé et de l'alimentation. 'Rien n'est offert, mais beaucoup est possible', a déclaré Alain Berset, alternant le français et l'allemand dans son discours.

Pour le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI), ce sont les personnes plus fragiles qui souffrent les plus lors des crises, des crises représentent un risque pour la cohésion sociale. Alain Berset dit constater que les questions importantes sont souvent reléguées à l'arrière-plan comme l'égalité salariale.

Pour Alain Berset, il faut s'attaquer aux problèmes les uns après les autres et ne pas se laisser décourager. Il a cité en exemple le HC Bienne, club de hockey qui a manqué de justesse le titre de champion suisse, mais qui a montré ce que l'on peut faire en restant soudé.

Le président de la Confédération ne s'était pas joint au défilé et avait directement gagné en voiture la Place centrale où avait lieu la manifestation. Accueilli sous les acclamations, Alain Berset n'a pas manqué de saluer les militants tout en se prêtant au jeu des selfies. Il n'y a eu aucune manifestation d'hostilité.

/ATS