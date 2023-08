Alain Berset plaide pour l'optimisme, la confiance et le courage

A l'invitation de la Ville de Lausanne, le président de la Confédération Alain Berset a prononcé mardi soir son dernier discours du 1er Août en tant que membre du gouvernement à Ouchy. Face au lac Léman, il a prôné courage, confiance et optimisme pour l'avenir.

Devant plus de 80 invités et quelques milliers de personnes dans le public sur la place de la Navigation, le conseiller fédéral a de nouveau plaidé pour une Suisse 'optimiste, confiante, courageuse et engagée', malgré toutes les crises ou incertitudes actuelles. 'Ne nous replions surtout pas sur nous-mêmes', a-t-il affirmé dans son discours d'une vingtaine de minutes, très décontracté et multipliant les traits d'humour.

Parmi les engagements, il a cité l'ouverture au monde et aux autres, le courage de réformer et transformer le pays, la numérisation du service public, des retraites sûres et solides, la jeunesse, l'égalité des droits, des femmes et la dignité humaine, la science, la diversification et l'inclusion. Les réponses ne devront pas manquer de 'créativité', a-t-il résumé.

Sur une note plus personnelle, il a rappelé que ce deuxième discours du 1er Août à Lausanne était son 25e en tant que conseiller fédéral. A son arrivée, la pluie ayant cessé, il en a profité pour rappeler qu'il avait été responsable de MétéoSuisse pendant douze ans.

Allusions à la gare de Lausanne

Il a terminé ce dernier discours sur une citation de l'écrivain Georges Simenon: 'Les événements mémorables ne ressemblent jamais à ce que l'on attendait d'eux'.

Son allocution a suivi celle du syndic lausannois. M. Junod a salué le parcours politique du conseiller fédéral. Il a notamment remercié M. Berset pour sa défense de 'la cohésion sociale et nationale de la Suisse'. 'Vous avez fait honneur à notre pays', a-t-il affirmé.

Il n'a pas hésité à demander à M. Berset de faire pression encore d'ici décembre pour gagner quelques années sur le retard du chantier de la gare de Lausanne. 'J'ai pris note de toutes les remarques sur la gare et je vais téléphoner et engueuler Albert Rösti', a répondu le ministre en plaisantant.

Pour la quatrième année de suite, un président de la Confédération était de passage à Lausanne pour le 1er août, après Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin et Ignazio Cassis. Le Fribourgeois est finalement arrivé vers 19h00 à Ouchy sous un temps maussade. Le tour en bateau prévu plus tôt sur la barque La Vaudoise a dû être annulé en raison de la pluie, tout comme les feux d'artifices en soirée.

/ATS