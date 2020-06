Alain Berset loue le modèle suisse

Le système suisse, avec sa recherche permanente du compromis, a permis de gérer la crise avec autant d'efficacité que des systèmes centralisés, selon Alain Berset. Il appelle également à une revalorisation des emplois d'importance systémique, majoritairement féminins.

A la fin du mois de février, 'nous nous sommes demandé si nos institutions seraient assez robustes pour tenir le choc de cette pandémie, si notre système réputé pour sa lenteur serait capable d'affronter un phénomène à la croissance exponentielle. Aujourd'hui, nous avons la réponse: la Suisse a fait ses preuves', écrit le ministre de la santé dans des tribunes publiées samedi dans Le Temps et les journaux alémaniques de Tamedia.

Et d'ajouter: 'Pragmatisme, souplesse, calme et humilité: les grands traits de caractère qui font la Suisse ont été déterminants pour nous aider à surmonter la crise'. L'approche adoptée par le Conseil fédéral, qui a misé sur l'intelligence collective, le discernement et la responsabilité individuelle 'a permis d'éviter des mesures extrêmes, à un moment où d'autres pays restreignaient bien davantage les libertés de leurs citoyens', illustre le conseiller fédéral.

Solidarité

Le socialiste souhaite que la solidarité qui s'est manifestée perdure au-delà de la crise: 'Durant la crise, nous avons protégé les personnes que la santé fragile rendait vulnérables. Après la crise, il ne faudra pas oublier ceux que la crise a rendus fragiles économiquement'.

Il ne faudra pas non plus oublier les personnes qui travaillent dans ces 'secteurs systémiques' de la santé, l'accueil des enfants ou l'alimentation, où les femmes sont surreprésentées, les salaires souvent bas et les conditions de travail difficiles, relève M. Berset. Il s'agira de corriger les inégalités constatées.

/ATS