Alain Berset fait l'éloge de la Constitution suisse

Le président de la Confédération Alain Berset a fait mardi l'éloge de la Constitution suisse, à l'occasion des festivités du 1er août. Il a réservé la primeur de son discours à des invités lors d'un brunch à Bellegarde (FR) et à sa commune de Belfaux (FR).

'Nous vivons en Suisse dans la paix et la prospérité. Nous le devons en grande partie à nos institutions et à notre Constitution fédérale', a relevé Alain Berset, selon la version écrite de son discours. Cette dernière a été adoptée en 1848, après un demi-siècle de tensions politiques, ayant débouché sur une guerre civile.

Pour le président de la Confédération, la Constitution démontre que dans un conflit, les deux parties peuvent être gagnantes. 'De bons compromis conduisent souvent à des solutions durables'.

Et Alain Berset de souligner que de telles solutions sont aujourd'hui nécessaires pour la prévoyance vieillesse ou le système de santé. 'Nous devons tout faire pour que l'AVS puisse continuer à verser des rentes et que le niveau des pensions soit maintenu pour tous. Nous devons aussi faire tout notre possible pour ralentir la croissance des coûts de la santé'.

Capacité de compromis

En cette période de polarisation, la Suisse doit d'autant préserver sa capacité à faire des compromis, souligne le conseiller fédéral. Grâce à cela, le pays se porte bien aujourd'hui, que ce soit au niveau économique, de son système de santé, ou de son système éducatif.

De nombreuses personnes s'engagent également pour le bien commun et la Suisse concilie de mieux en mieux vie familiale et professionnelle, 'même s'il reste encore beaucoup à faire'. Pour le Fribourgeois, des défis subsistent toutefois dans l'emploi des plus de 55 ans, dans l'égalité salariale homme/femme et dans la protection sociale des travailleurs à l'ère du numérique.

En matière de politique extérieure, la Suisse continuera par ailleurs à s'engager pour un ordre international basé sur l'équité et le respect mutuel. 'Les autres Etats ne sont pas que des concurrents, mais aussi des partenaires potentiels'.

A ce titre, le président de la Confédération juge 'particulièrement importantes' les relations avec l'Europe, qu'il souhaite encore développer et pérenniser. 'L'Union européenne est de loin notre partenaire commercial le plus important', a t-il notamment rappelé.

Randonnée

Alain Berset s'est exprimé mardi peu après midi lors d'un brunch offert par l'Union suisse des paysans dans une cabane d'alpage à Bellegarde (FR), dans la région du Lac Noir. 'Nous avons pu déguster des yoghourts ou du fromage et nous avons même eu le droit à un concert d'accordéon', a précisé à Keystone-ATS son porte-parole Peter Lauener. Selon ce dernier, tout se passe bien, 'malgré la chaleur'.

Cette étape faisait partie d'une randonnée de 11 kilomètres, qui a mené le conseiller fédéral au Lac Noir. Ce dernier était notamment accompagné de 120 personnes de toute la Suisse, tirées au sort parmi quelque 600 participants à un concours organisé par l'Illustré et la Schweizer Illustrierte.

Le Fribourgeois mettra ensuite le cap vers sa commune de Belfaux (FR), où il prononcera en soirée le traditionnel discours. Et le lendemain, Alain Berset traversera la Sarine pour s'exprimer sur la Prairie du Grütli.

