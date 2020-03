Alain Berset au Tessin: « plein appui au canton pionnier » contre le Covid

Le conseiller fédéral Alain Berset a rencontré jeudi à Bellinzone le Conseil d'Etat tessinois in corpore. Il l'a assuré de son soutien dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus et a loué son rôle de pionnier.

Le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a annoncé d'emblée que la Confédération assurera une aide financière substantielle et 'sans bureaucratie' à l'économie tessinoise fortement touchée par la diffusion du Covid-19 dès fin février.

'Je ne peux pas encore avancer de chiffres précis', a-t-il dit, renvoyant à une communication du Conseil fédéral qui devrait tomber vendredi. 'Mais au niveau national, nous envisageons de débloquer dix milliards de francs, (une somme) que nous considérons comme un plancher et non un plafond.'

Alain Berset a loué le rôle de pionnier du Tessin dans la lutte contre la pandémie, tant au niveau des mesures de contraintes adoptées que sanitaires.

Il a souligné la gravité de la situation sur le plan économique et de la santé publique et a lancé un appel à toute la population à suivre les directives pour éviter la propagation du virus: 'Cette crise sanitaire est extrêmement difficile à évaluer et la vague épidémique dépendra des mesures qui auront été adoptées', a-t-il dit. Selon lui, les conséquences économiques 'nous feront sombrer dans la pire récession vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale!'

/ATS