Afrique de l'Est: la Chaîne du Bonheur récolte plus de 12 millions

La Chaîne du Bonheur a récolté plus de douze millions de francs en faveur des victimes de la famine en Afrique de l'Est. La Corne de l'Afrique, soit le Kenya, la Somalie et l'Ethiopie, souffre actuellement de la pire sécheresse de ces 40 dernières années.

En une journée, la Chaîne du Bonheur avait récolté plus de sept millions de francs de dons lors de la journée nationale de solidarité de le 23 novembre dernier. A ce jour, elle comptabilise 12,27 millions, indique-t-elle dans un communiqué jeudi. Et l'opération de récolte de fonds n'est pas terminée.

La Corne de l'Afrique, soit le Kenya, la Somalie et l'Ethiopie, souffre actuellement de la pire sécheresse de ces 40 dernières années, explique la Chaîne du Bonheur. Plus de 36 millions de personnes sont touchées par les pénuries de nourriture et d'eau. Près de neuf millions d'animaux d'élevage sont aussi morts en raison du manque d'eau.

Actuellement, la Chaîne du Bonheur finance huit projets de ses organisations partenaires suisses sur place, dont Adra, Caritas Suisse, EPER, Fondation Terre des hommes, Helvetas, Medair, Save the Children Suisse et Veterinaires Sans Frontieres Suisse.

/ATS