Affaire du mots-croisés du Nouvelliste: acquittement général

L'auteur d'un mots-croisés paru dans Le Nouvelliste et le responsable de sa diffusion sous ...
Affaire du mots-croisés du Nouvelliste: acquittement général

Affaire du mots-croisés du Nouvelliste: acquittement général

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'auteur d'un mots-croisés paru dans Le Nouvelliste et le responsable de sa diffusion sous forme d'un mandat externe au quotidien valaisan ont été acquittés par le tribunal de district de Sion. Tous deux devaient répondre de diffamation envers l'UDC du Valais romand.

Dans son verdict, le tribunal a estimé que les deux hommes n'avaient fait qu'exprimer une opinion, laquelle est protégée par la liberté d'expression. Le juge n'a pas non plus retenu les infractions d'atteinte à l'honneur et/ou de calomnie.

Dans la rubrique 'verticalement' du 18 novembre 2023, les cruciverbistes avaient dû répondre à la définition suivante: 'parti politique suisse raciste, xénophobe, homophobe, anti-féministe, anti-écologiste, anti-pauvre, nationaliste.' La réponse: l'UDC.

Cette description n'avait pas plu à l'UDC du Valais romand. Celui-ci avait obtenu des excuses du Nouvelliste,

L'UDCVR a ensuite déposé des plaintes pénales contre l'auteur du mots-croisés et le responsable du mandat. La démarche a également été étendue à la suite de l'audition de police des prévenus.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une plateforme de crypto-blanchiment démantelée à Zurich

Une plateforme de crypto-blanchiment démantelée à Zurich

Suisse    Actualisé le 01.12.2025 - 11:12

Lutte contre le sida: encore trop de discrimination 40 ans après

Lutte contre le sida: encore trop de discrimination 40 ans après

Suisse    Actualisé le 01.12.2025 - 10:33

Planification hospitalière: les cantons renforcent la coordination

Planification hospitalière: les cantons renforcent la coordination

Suisse    Actualisé le 01.12.2025 - 10:33

La coprésidente du PS Mattea Meyer fait une pause dans sa carrière

La coprésidente du PS Mattea Meyer fait une pause dans sa carrière

Suisse    Actualisé le 30.11.2025 - 21:59

Articles les plus lus