Ados schaffhousois soutiens présumés de l'EI soumis à une expertise

La justice schaffhousoise a libéré de leur détention provisoire les deux adolescents soupçonnés d'avoir planifié des attentats à l'explosif en Suisse. Le Suisse de 15 ans et l'Italien de 16 ans ont été placés dans un établissement où ils seront soumis à une expertise.

Les deux jeunes sont toujours soupçonnés d'avoir soutenu l'organisation terroriste interdite Etat islamique (EI), a indiqué jeudi le ministère public de Schaffhouse. Le Ministère public de la Confédération (MPC) participe également à l'enquête.

Le procureur des mineurs du canton de Schaffhouse ne donne pas d'autres informations, notamment parce que les suspects sont mineurs. Les deux adolescents ont été arrêtés le week-end de Pâques, en même temps qu'un Suisse de 18 ans du canton de Thurgovie avec qui ils auraient été en contact. Le MPC enquête sur le jeune homme de 18 ans.

Quatre arrestations en Allemagne

Selon les informations fournies par le MPC à la mi-avril, il existe un lien entre l'enquête suisse et des investigations similaires menées en Allemagne où quatre jeunes de 15 et 16 ans ont été arrêtés pendant les fêtes de Pâques. Ces quatre adolescents sont soupçonnés de terrorisme et de soutien possible à l'Etat islamique. Le MPC est en contact avec les autorités allemandes compétentes.

Ces quatre adolescents arrêtés en Allemagne auraient parlé dans un groupe de discussion de projets d'attentat contre des postes de police, des églises ou des synagogues. Ils se seraient alors déclarés prêts à commettre un crime. Trois sont originaires du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et un du Bade-Wurtemberg.

