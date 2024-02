Acquittement confirmé pour un policier zurichois

La Cour suprême du canton de Zurich a confirmé jeudi l'acquittement d'un policier accusé de mise en danger de la vie d'autrui. Le plaignant, d'origine nigériane, estimait qu'il avait été contrôlé et frappé en raison de sa couleur de peau.

Les faits remontent à octobre 2009. Le plaignant, âgé aujourd'hui de 50 ans, rentrait chez lui en tram en compagnie d'un ami, également à la peau noire. Un policier et une policière sont montés dans le tram et ont exigé les papiers d'identité du plaignant et de son ami.

Les deux hommes ont supposé qu'ils étaient contrôlés en raison de leur couleur de peau. Les policiers ont fait sortir les deux hommes du tram.

Selon le plaignant, les policiers se sont jetés sur lui. Ils ont utilisé un spray au poivre avant de le rouer de coups. Selon les policiers, le plaignant s'est montré peu coopératif et les a agressés. Ils ont donc dû se défendre et l'ont plaqué au sol.

