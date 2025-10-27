Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Quatre ans après le décès d'une fillette à la piscine du Palais des Congrès à Bienne, trois ...
Accusés devant la justice pour la noyade d'un enfant à Bienne

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Quatre ans après le décès d'une fillette à la piscine du Palais des Congrès à Bienne, trois personnes répondent depuis lundi d'homicide par négligence devant le tribunal régional. La fillette de 8 ans avait été sortie inanimée du bassin et était décédée le lendemain.

L'enseignante de la fillette, le maître-nageur et sa supérieure hiérarchique doivent répondre d'homicide par négligence pour cet accident survenu le 16 septembre 2021. Le maître-nageur n'aurait pas disposé des qualifications suffisantes pour exercer la surveillance du bassin.

L'enfant était à la piscine couverte du Palais des Congrès avec une classe d'école de Brügg, une commune voisine de Bienne. Pour une raison indéterminée, la fillette a été retrouvée inanimée au milieu du bassin. Des mesures de réanimation lui ont été prodiguées. La fillette a ensuite été héliportée à l'hôpital où elle est décédée le lendemain.

Le procès doit durer deux jours devant le Tribunal régional à Bienne. Le verdict est attendu jeudi.

/ATS
 

