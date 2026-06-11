Accords avec l'UE: décision reportée sur la double majorité

Le Conseil des Etats n'a pas tranché jeudi la question de la double majorité pour les Bilatérales ...
Accords avec l'UE: décision reportée sur la double majorité

Accords avec l'UE: décision reportée sur la double majorité

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Conseil des Etats n'a pas tranché jeudi la question de la double majorité pour les Bilatérales III. Comme les deux commissions compétentes ont accepté d'ancrer ces accords dans la Constitution via une disposition transitoire, un projet doit d'abord être élaboré.

/ATS
 

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