Accord permettant le retour de la Suisse dans Horizon Europe signé

Le ministre de l'économie Guy Parmelin et la commissaire européenne Ekaterina Zaharieva ont ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le ministre de l'économie Guy Parmelin et la commissaire européenne Ekaterina Zaharieva ont signé lundi à Berne l'accord sur les programmes de l'UE (UEPA). Cela permet notamment à la Suisse d'être à nouveau associée au programme de recherche Horizon Europe.

'C'est une grande joie pour moi de signer cet accord', a indiqué M.Parmelin devant les médias. Et de parler d'un 'signe fort' qui illustre la coopération fructueuse entre la Suisse et l'UE.

Cet accord fait partie du paquet Suisse-UE et peut être appliqué de manière anticipée et provisoire avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il entérine l'association de la Suisse à Horizon Europe, au programme Euratom et au programme Digital Europe à cette date, indique le Département fédéral de l'économie dans un communiqué.

La participation de la Suisse à l'infrastructure de recherche ITER - une coopération internationale visant à construire le réacteur thermonucléaire expérimental éponyme - est prévue pour 2026; celle à Erasmus+ à partir de 2027.

La participation au programme EU4Health est liée à l'entrée en vigueur de l'accord sur la santé, qui fait partie du paquet global d'accords entre la Suisse et l'UE.

/ATS
 

