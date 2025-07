Accès limité à la piscine de Porrentruy, résidents suisses d'abord

La piscine de Porrentruy (JU) limite l'accès à ses installations en interdisant notamment aux non-résidents suisses, Français surtout, d'y entrer. Les autorités invoquent des problèmes de capacité d'accueil, mais aussi des incivilités.

La limitation est temporaire et vaut de ce vendredi et jusqu'au 31 août, ont indiqué dans un communiqué le Conseil municipal de Porrentruy et le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Les limitations ont 'pour seuls objectifs' de garantir la sécurité des usagers dans et autour du bassin d’une part et de préserver un climat serein, respectueux et sécurisé d’autre part.

Depuis le début de la saison, plus d’une vingtaine de personnes ont en effet dû être exclues et interdites d’accès à la piscine municipale en raison de comportements inappropriés, d’incivilités et de non-respect des règles en vigueur à la piscine. Un constat qui a poussé les autorités locales à réagir de 'manière collégiale' et à prendre les 'mesures qui s’imposent'.

Voisins français

Concrètement, l’accès à la piscine sera réservé aux personnes de nationalité suisse, aux titulaires d’un permis d’établissement et aux titulaires d’un permis de travail suisse valide, précise le communiqué. La mesure 'exceptionnelle et limitée dans le temps' sera suivie de près par les autorités politiques. Elle concernerait à 95% des Français, selon le Quotidien jurassien.

La limitation pourra 'potentiellement' être levée par le Conseil municipal de Porrentruy et le comité du SIDP. Ces derniers appellent par ailleurs 'à la compréhension de la population et soulignent leur volonté de faire de la piscine de plein air un lieu de détente ouvert, mais respectueux des règles de vie communes'.

Pas une première

Des restrictions similaires avaient été mises en place en 2020 lors de la pandémie de Covid-19. Et elles n'avaient pas passé comme une lettre à la poste. Mais le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler assume: 'Etre un élu, c’est prendre ses responsabilités et les élus assument leurs responsabilités', a-t-il déclaré sur les ondes de RFJ mercredi.

Au-delé, Philippe Eggertswyler réfute toute volonté de discrimination d’une partie du public, en l’occurrence celui de France voisine. 'Il faut voir le problème d’une autre manière. Il y a aujourd’hui une grosse affluence et il faut impérativement faire en sorte que déjà les Jurassiennes et les Jurassiens puissent profiter de cette infrastructure.'

/ATS