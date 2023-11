Abus sexuels en milieu ecclésial: dizaine de dénonciations

Plus d'une dizaine de personnes ont signalé des 'potentiels abus liés à l'abbaye de St-Maurice ou au milieu ecclésial', écrit mercredi le Ministère public valaisan. En toile de fond, les révélations par les médias de cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye.

'Chaque annonce est prise en compte', relèvent le Ministère public et la police cantonale. Les faits dénoncés sont analysés et font l'objet d'investigations par la cellule d'enquête de la police judiciaire.

Ces investigations s'inscrivent dans le cadre de la procédure préliminaire ouverte en septembre à la suite de la parution d'un rapport universitaire sur les abus commis en Suisse et leur dissimulation au sein de l'Eglise catholique romaine depuis le milieu du XXe siècle.

Le Ministère public rappelle que 'les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence durant la procédure préliminaire'. Cette procédure a pour objectif est de savoir si des faits poursuivis d'office, non traités et non prescrits ont eu lieu sur le territoire cantonal.

/ATS