AR: les Vert'libéraux décrochent au moins un siège au parlement

Les Vert'libéraux (PVL) siègeront pour la première fois au parlement d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Leur candidat Alexander Assmus a réussi dimanche à se faire une place parmi les 65 sièges disponibles. M. Assmus a conquis un siège au détriment du PLR.

Le candidat a obtenu 689 voix. Le PVL se présentait pour la première fois aux élections cantonales dans ce demi-canton. Comme le dépouillement n'est pas terminé, le parti pourrait grappiller d'autres sièges.

Le taux de participation a atteint 30,7%.

Verts et Vert'libéraux n'étaient pas représentés au législatif cantonal lors de la précédente législature. Les libéraux-radicaux détenaient plus d'un tiers des sièges, soit 23 mandats. Deuxième groupe parlementaire, les députés indépendants de tout parti - une spécificité du canton - étaient au nombre de 16. Suivaient les socialistes (12 députés), l'UDC (8) et le groupe du Centre et du PEV (6).

