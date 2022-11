A Paris, Ignazio Cassis plaide pour réinventer le multilatéralisme

Ignazio Cassis a plaidé en faveur du multilatéralisme 'pour accompagner le changement', lors du Forum de Paris sur la paix. La Suisse y contribue avec Genève, 'capitale de la gouvernance mondiale', a tweeté le président de la Confédération.

Au Forum de Paris, 'j'ai souligné la nécessité et le défi de réinventer le multilatéralisme pour accompagner le changement', écrit samedi Ignazio Cassis sur Twitter. Le Forum, qui a débuté la veille, a été l'occasion pour M. Cassis de rencontrer vendredi déjà le président français Emmanuel Macron.

Ils ont notamment abordé les relations bilatérales Suisse-UE. 'Le moment était venu de revitaliser nos relations', avait auparavant évoqué le conseiller fédéral tessinois, après un an et demi de 'crispations' entre les deux voisins.

Solutions urgentes

Le Forum de Paris sur la paix, qui en est à sa cinquième édition, se tient sur deux jours. 'Le monde va plus mal, et donc les solutions, qui sont notre savoir-faire, (sont) encore plus urgentes', a déclaré le président de la manifestation Pascal Lamy.

Les thèmes au programme sont, notamment, 'réduire les fractures du monde', 'l'universalisme face à la guerre' ou encore 'réformer ou consolider nos institutions internationales; les rendre plus inclusives'. Quelque 3000 acteurs de la 'gouvernance mondiale' y participent.

/ATS