À Buchs et à Delémont, les records de températures tombent

De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs (AG) et à Delémont (JU). L'information a été donnée à Keystone-ATS par un porte-parole de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

À Delémont (JU), un nouveau record a été atteint dimanche avec 35,4 degrés. Selon MétéoSuisse, le record pour le mois de juin y était jusqu’à présent de 35,0 degrés.

À Buchs (AG), le thermomètre a grimpé jusqu'à 36,1 degrés. En juin, le record précédent y était de 35,9 degrés, a indiqué le porte-parole.

En raison de l'arrivée de nuages d'orage en fin de journée, aucun autre record de température n'était à prévoir pour dimanche, indique encore MétéoSuisse

Dans les jours à venir, la chaleur continuera toutefois à faire grimper les températures en Suisse. De nouveaux records pourraient notamment se profiler vers la fin de la semaine prochaine.

/ATS