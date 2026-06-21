À Buchs et à Delémont, les records de températures tombent

De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs (AG) ...
À Buchs et à Delémont, les records de températures tombent

À Buchs et à Delémont, les records de températures tombent

Photo: KEYSTONE/DPA/THOMAS WARNACK

De nouveaux records de chaleur pour le mois de juin ont été enregistrés dimanche à Buchs (AG) et à Delémont (JU). L'information a été donnée à Keystone-ATS par un porte-parole de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

À Delémont (JU), un nouveau record a été atteint dimanche avec 35,4 degrés. Selon MétéoSuisse, le record pour le mois de juin y était jusqu’à présent de 35,0 degrés.

À Buchs (AG), le thermomètre a grimpé jusqu'à 36,1 degrés. En juin, le record précédent y était de 35,9 degrés, a indiqué le porte-parole.

En raison de l'arrivée de nuages d'orage en fin de journée, aucun autre record de température n'était à prévoir pour dimanche, indique encore MétéoSuisse

Dans les jours à venir, la chaleur continuera toutefois à faire grimper les températures en Suisse. De nouveaux records pourraient notamment se profiler vers la fin de la semaine prochaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Début du sommet du Bürgenstock (NW) entre Washington et Téhéran

Début du sommet du Bürgenstock (NW) entre Washington et Téhéran

Suisse    Actualisé le 21.06.2026 - 15:40

Cassis rencontre son homologue iranien au Bürgenstock (NW)

Cassis rencontre son homologue iranien au Bürgenstock (NW)

Suisse    Actualisé le 21.06.2026 - 11:11

L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

Suisse    Actualisé le 21.06.2026 - 05:19

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 23:39

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 18:17

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 23:39

L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

Suisse    Actualisé le 21.06.2026 - 05:19

Cassis rencontre son homologue iranien au Bürgenstock (NW)

Cassis rencontre son homologue iranien au Bürgenstock (NW)

Suisse    Actualisé le 21.06.2026 - 11:11

La bataille de Morat (FR) commémorée par 5000 personnes

La bataille de Morat (FR) commémorée par 5000 personnes

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 16:58

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 18:17

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 23:39

L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

L'initiative sur la neutralité serait rejetée selon un sondage

Suisse    Actualisé le 21.06.2026 - 05:19

Après la chaleur, les orages apportent un bref rafraîchissement

Après la chaleur, les orages apportent un bref rafraîchissement

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 08:47

Des milliers de personnes à la Pride de Zurich

Des milliers de personnes à la Pride de Zurich

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 16:20

La bataille de Morat (FR) commémorée par 5000 personnes

La bataille de Morat (FR) commémorée par 5000 personnes

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 16:58

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.06.2026 - 18:17