A Brigue (VS), 23 kilos de viande d'antilope saisie dans le train

Un voyageur en possession de 23 kilos de viande d'antilope a été interpellé dans un train de nuit, près de Brigue (VS). La marchandise avait été achetée en Afrique du Sud. La viande, qui n'était pas réfrigérée, a été saisie et incinérée.

L'homme, un Britannique de 59 ans, voyageait dans le train de nuit reliant Venise à destination de Paris, le 7 juillet dernier. Il entendait se rendre à Londres où la viande allait être consommée.

Dans sa valise, les douaniers ont découvert 23 kilos de viande d'antilope, conditionnée en plusieurs paquets et qui n'avait pas été déclarée. La consommation de viande de brousse pose un risque grave pour la santé. Des maladies infectieuses ou épizootiques peuvent affecter les pays de destination et être transmises à l'homme et aux animaux, explique jeudi l'Administration fédérale des douanes (AFD).

On estime en outre que 30% de la viande de brousse provient d'espèces protégées telles que les pangolins, les singes ou certaines antilopes africaines. Le voyageur sera dénoncé auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) car il contrevenait à la Convention CITES sur les espèces protégées.

/ATS