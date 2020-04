92 tonnes de matériel médical de protection destinés aux soignants

L'avion cargo venu de Chine s'est posé lundi, à 13h30, à Genève, avec à son bord du matériel médical de protection, une denrée rare en cette période de pandémie. La précieuse cargaison bénéficiera à 13 hôpitaux romands et tessinois et 4 faîtières de pharmaciens.

Au total, ce ne sont pas moins de 92 tonnes de matériel qui vont être distribuée au personnel soignant de Suisse latine. L'opération a été organisée sous la houlette de deux institutions: La section romande de la Chambre de commerce Suisse-Chine (CCSC) et la Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIG) de Genève.

La crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 a rendu très compliqué l'approvisionnement en moyens médicaux de protection, des équipements principalement fabriqués en Chine. Des hôpitaux et assoctions de pharmaciens ont alors sollicité la CCSC et la CCIG pour les aider à acheter masques, gants et lunettes.

Une valeur de 3 millions

L'Ambassadeur de Chine en Suisse a été sollicité. Le dossier est remonté jusqu'à Pékin qui a donné son feu vert et trouvé l'entreprise qui fournirait les biens manufacturés, la société d'Etat SinoPharm Group. La cargaison qui a été débarquée du Boeing 747 lundi à Genève représente une valeur de 3 millions de francs.

On compte 2,5 millions de masques homologués FFP2, 220'000 lunettes de protection, 10 millions de gants de protection et 1100 thermomètres frontaux. Une deuxième livraison de matériel médical doit intervenir dans le courant du mois d'avril. Plusieurs sociétés comme la SGS ou la BCGE apportent leur concours à l'opération.

Une démarche complémentaire

'Notre contribution est complémentaire aux démarches publiques', déclare Vincent Subilia, directeur général de la CCIG. 'Un écosystème très fort a permis de déployer des moyens extraordinaires en si peu de temps', ajoute Christophe Weber, le président de la section romande de la CCSC.

Les bénéficiaires de l'opération sont notamment: les HUG, le CHUV, le canton de Vaud, le canton du Valais, l'Etat de Fribourg, le Réseau hospitalier neuchâtelois, le Service de santé publique de Neuchâtel, l'Hôpital du Jura, la Fondazione Cardiocentro Ticino, l'Ente Ospedaliero Cantonale.

L'arrivée de la ce vol cargo a donné lieu à un important déploiement de forces de l'ordre autour de l'aéroport de Genève, a constaté un journaliste de Keystone-ATS, sur place.

A Zurich aussi

A Zurich, la première d'une autre série de livraisons de matériel de protection contre le coronavirus est arrivée dimanche soir en provenance de Chine. Un avion de Swiss a acheminé, depuis Shanghaï, des blouses protectrices destinées à 34 établissements sanitaires des cantons de Zurich et de Schwyz.

Des masques, gants et visières de protection doivent leur parvenir au cours des prochaines livraisons aériennes prévues dans les jours et semaines à venir. Leur distribution est coordonnée par la pharmacie cantonale de Zurich, indique lundi le département cantonal de la santé. Au total, 35 millions de pièces sont attendues, précise Swiss sur Twitter.

/ATS