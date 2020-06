69 nouveaux cas d'infection au Covid-19 en 24 heures

La Suisse a enregistré 69 nouveaux cas d'infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, indique samedi l'Office fédéral de la santé publique. Aucun décès n'est à déplorer.

Depuis lundi, on est passé de 18 cas de contamination au nouveau coronavirus, à 22 mardi, 44 mercredi, 52 jeudi et 58 vendredi. Depuis 7 jours, on en dénombre 278.

Tandis que seules 95 contaminations étaient enregistrées pendant la semaine 23 (1er-7 juin), celles-ci ont grimpé à 142 la semaine 24 (8-14 juin), puis à 168 la semaine 25 (15-21 juin).

Un nouvelle hospitalisation a été enregistrée en 24 heures, portant le chiffre total depuis le début de la pandémie à 4033. Les nouvelles hospitalisations, au nombre de 3 du 1er au 7 juin, ont augmenté à 4 la semaine suivante, puis à 10 du 15 au 21 juin.

Quarantaines à VD, VS et ZH

Les contaminations les plus importantes ont été décelées dans les cantons de Vaud, de 18 à 27 entre la semaine 24 et 25, en Valais de 18 à 25 et à Zurich de 27 à 32. C'est d'ailleurs dans ces cantons que les quarantaines sont les plus nombreuses.

Le 21 juin en Suisse et au Liechtenstein, 189 personnes se trouvaient en isolement suite à une infection au Covid-19 confirmée en laboratoire, et 641 contacts étaient en quarantaine sur prescription médicale.

Quant aux tests, 555'315 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 6,8 % étaient positifs. Durant les dernières 24 heures, le personnel soignant a procédé à 10'138 tests et 50'952 durant la dernière semaine.

/ATS