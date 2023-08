500 kilos de marijuana découverts à Anet - deux hommes en détention

Début août, la police cantonale bernoise a découvert et démantelé à Anet (BE) une plantation de chanvre d’environ 10'000 plants, contenant quelque 500 kg de marijuana. Deux hommes se trouvent actuellement en détention provisoire.

Une patrouille de police a constaté une forte odeur de marijuana et a ensuite pu en localiser la source. Sur place, les policiers ont découvert une plantation de chanvre comprenant plusieurs tunnels de culture, une serre et un champ, a indiqué jeudi la police bernoise.

Les tests rapides effectués ont confirmé le soupçon qu'il s'agissait probablement de plants de marijuana avec une teneur en THC de plus de 1%. Les forces d'intervention ont interpellé neuf personnes sur place. Certaines d’entre elles ont tenté de s'enfuir à l'arrivée des forces d'intervention.

Dans le cadre de l'enquête menée par le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland, deux hommes âgés de 40 ans ont pu être identifiés et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir exploité les plantations de chanvre à des fins commerciales et d'avoir fait le commerce de la marijuana. Les plantes saisies ont été enlevées et détruites.

Des investigations complémentaires sont en cours, notamment en ce qui concerne l’implication de personnes tierces au sein de l'exploitation, a précisé la police.

