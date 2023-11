2e pilier: 37% des retraités choisissent le capital

En 2022, les prestations du 2e pilier perçues en capital après l'âge de la retraite étaient les plus élevées pour les deux sexes. Parmi les bénéficiaires de nouvelles prestations, 44% ont perçu une rente, 37% un capital et 19% une combinaison entre rente et capital.

Parmi les nouvelles prestations, la rente vieillesse médiane de la prévoyance professionnelle s'élevait à 1217 francs par mois pour les femmes et à 2077 francs pour les hommes, précise vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela signifie que 50% des rentes versées étaient supérieures à ce montant et 50% inférieures.

S'agissant des versements en capital des caisses de pensions et des prestations de libre passage, le montant médian avoisinait 153'564 francs pour les hommes et 65'622 francs pour les femmes.

Les écarts importants entre les prestations perçues par les deux sexes s'expliquent notamment par les différences de parcours professionnels. Les femmes connaissent plus fréquemment des interruptions de travail et des emplois à temps partiel, qui leur portent préjudice.

/ATS