29 millions en faveur du Gymnase intercantonal de la Broye

Les cantons de Fribourg et de Vaud ont lancé mercredi à Payerne (VD) en grande pompe le projet d'agrandissement du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB). L'investissement porte sur un montant total de 29 millions de francs.

'Le projet répond à la croissance démographique et au dynamisme de la région de la Broye', ont relevé devant la presse les conseillers d'Etat vaudois Cesla Amarelle et Pascal Broulis ainsi que fribourgeois Jean-Pierre Siggen et Jean François Steiert. Agrandi, le bâtiment accueillera quelque 1500 élèves à la rentrée d'août 2021.

A parts égales

Le coût de l'extension du GYB sera réparti à parts égales entre les deux cantons, soit 14,5 millions de francs chacun. L'opération 'démontre une nouvelle fois la fructueuse collaboration des deux cantons qui ont mené un appel d’offres et une procédure d’attribution rigoureuse', ont souligné les quatre ministres.

A leurs yeux, la Broye constitue une région attrayante, un attrait dont le 'mérite' revient aux deux cantons. 'Conséquence de ce dynamisme, les infrastructures doivent répondre à des besoins croissants', a relevé Jean-Pierre Siggen, en charge de l'instruction publique du canton de Fribourg.

Dossier prioritaire

De 850 élèves à son ouverture en 2005, le GYB accueille aujourd’hui près de 1200 élèves, à la faveur d'une croissance régulière de ses effectifs. 'Une extension devenait donc prioritaire en vue des prévisions d’augmentation de la population broyarde confirmée par des projections', a précisé Cesla Amarelle, son homologue vaudoise.

Le projet architectural développé en terrasses s’intègre harmonieusement dans le paysage et permet de remplir plusieurs objectifs, selon les deux cantons. 'Le premier est justement de s’accorder au voisinage direct du GYB, qui a lui aussi connu un fort développement ces dix dernières années.'

Essor de Payerne

Il s'agira de maintenir le passage public reliant le sud du quartier résidentiel de Payerne (VD) au nord d'une ville qui compte désormais plus de 10'000 habitants. La configuration des accès permettra également d’améliorer l’accessibilité piétonne et cycliste, dans un souci de favoriser la mobilité douce, à côté des véhicules privés.

Le GYB pourra par ailleurs profiter de la fonctionnalité de ses 25 nouvelles salles de classe polyvalentes et de la nouvelle salle de sport ainsi que du confort concernant la luminosité. Le projet sera soumis à enquête publique en juin, avec un début des travaux prévu pour novembre.

/ATS