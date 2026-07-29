La traite d'êtres humains reste monnaie courante en Suisse

La traite d'êtres humains est un problème grave en Suisse. L'an dernier, 532 victimes ont été prises en charge par des organisations d'aide. Quatre-vingt-sept procédures pénales étaient en cours, mais le nombre de condamnations reste faible.

En 2025, les organisations de la Plateforme Traite ont identifié 192 nouvelles victimes potentielles de traite d'êtres humains, a annoncé jeudi ce groupement d'ONG suisses à l'occasion de la Journée internationale contre la traite des êtres humains. Plus de 380 personnes se sont présentées auprès d'elle durant l'année.

Plus de la moitié des nouveaux cas identifiés (55%) concernaient des victimes d'exploitation sexuelle et 42% des cas de travail forcé. Selon la Plateforme Traite, ces chiffres correspondent globalement à ceux des années précédentes, tandis que le nombre de signalements de victimes potentielles a continué d'augmenter.

La majorité des nouvelles personnes identifiées sont des femmes (70%). Les victimes proviennent de 79 pays, notamment de Colombie, du Nigeria et du Brésil.

/ATS