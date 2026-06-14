Les Suisses rejettent l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions', selon une tendance de gfs.bern. Le texte de l'UDC voulait plafonner la population en Suisse à dix millions d'ici 2050 en limitant l'immigration.

A Genève, la population a refusé à 65,08%, et à 61,4% dans le canton de Vaud, selon des résultats provisoires. Le Valais dit aussi non, mais du bout des lèvres, à 50,3%. Fribourg rejette également le texte à 51,7%.

En Suisse alémanique, la tendance est plutôt au oui pour l'instant. Zurich a accepté l'initiative à 53,9% et Schwyz à 62,8%. Le Tessin dit également oui à 53,6%.

Les deux Bâle par contre ont dit non. Très clairement pour Bâle-ville, à 73,2%, et à 55,5% à Bâle-Campagne. Lucerne a aussi refusé, à 51,5%. Les résultats provisoires de tous les cantons ne sont pas encore disponibles.

L'initiative populaire 'Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)' visait à limiter le nombre de résidents en Suisse à dix millions d'ici 2050. La population s'élève actuellement à environ 9 millions.

Le Conseil fédéral et le Parlement auraient dû prendre des mesures dès que la population dépassait les 9,5 millions. L'UDC voulait agir en priorité sur l'immigration. Si ces mesures ne suffisaient pas, Berne aurait dû résilier des traités internationaux, dont celui de libre circulation conclu avec l'UE.

/ATS