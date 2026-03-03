Après une campagne de contrôle, 6 jouets suisses retirés du marché

Photo: KEYSTONE/DPA/SEBASTIAN KAHNERT

Les laboratoires cantonaux ont évalué la sécurité physique et mécanique de 164 jouets sur le marché de la Suisse et du Liechtenstein. Parmi eux, six jeux ont dû être rappelés à cause d'un risque d'étouffement.

Au total, 14 jouets examinés n'étaient pas conformes aux exigences légales, soit 9%, a annoncé l'Association des chimistes cantonaux suisse mardi. Et 11 autres comportaient des défaillances liées à leur résistance mécanique ou à une force magnétique excessive.

En plus de la sécurité physique et mécanique, les chimistes ont aussi vérifié les exigences de marquage et d'étiquetage. Les résultats ont révélé trois jouets qui ne respectaient pas les exigences en matière de marquage, de l’indication des avertissements obligatoires ou de la notice d’emploi.

La campagne s'est concentrée sur les jeux pour les enfants de moins de 36 mois, qui présentent un risque à cause de petits éléments détachables, ainsi que sur les jouets contenant des aimants, destinés aux enfants de moins de 14 ans. Ils ont été soumis à des tests physiques, des chutes, de l'arrachage, ou des chocs pour évaluer leur résistance mécanique.

Sécurité pas garantie

Les jouets non conformes ont été contestés par le canton de prélèvement, auprès de l'importateur ou du fabricant. Ils ont fait l’objet d’une interdiction de commercialisation ou d’un rappel et d’une mise en garde publique par l'OSAV.

Cette campagne nationale est une des plus vastes opérations de surveillance menées en Suisse dans ce domaine, selon le communiqué. Et les résultats démontrent que la sécurité physique et mécanique des jouets destinés aux enfants n’est pas pleinement garantie.

L'association des chimistes cantonaux rappelle qu'il incombe à tous les professionnels de la branche de veiller à ce que les jouets mis sur le marché répondent aux exigences légales. Et souligne le rôle essentiel des consommateurs, tant dans leurs choix d’achat que dans la vigilance qu'ils exercent sur la qualité et l’utilisation des jouets confiés aux enfants, en respectant les avertissements et les notices d’emploi.

