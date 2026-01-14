Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral soutiendra financièrement l'organisation des JO d'hiver 2038, qui se dérouleront en Suisse. Un projet d'aide financière fédérale de 200 millions de francs au maximum est mis en consultation. Aux yeux du gouvernement, un tel événement international offre de grandes opportunités. Et de citer notamment le développement du sport, les innovations techniques, la promotion de la cohésion sociale, la création de valeurs pour le tourisme à long terme et l'image positive de la Suisse.

Le dialogue privilégié entre le Comité international olympique (CIO) et la Suisse permet à celle-ci d'élaborer sans concurrence jusqu'à fin 2027 un dossier pour l'organisation des compétitions. Si celui-ci répond aux exigences du CIO en matière de concept d’organisation et de financement ainsi qu’aux objectifs en matière d’héritage olympique et de durabilité, la Suisse se verra attribuer l’organisation des Jeux.





200 millions de la Confédération

Selon l'association Switzerland 2038, le budget total pour les dix prochaines années, de l'attribution jusqu'aux Jeux, s'élève à 2,2 milliards de francs. Les jeux seront principalement financés par des fonds privés.

L'aide publique s'élève à 200 millions de francs. La Confédération n’assumera aucune responsabilité pour d’éventuels déficits résultant de la mise en œuvre des JO d’hiver 2038, précise le Conseil fédéral dans son communiqué.

Le Conseil fédéral a prévu 10 millions supplémentaires par rapport à la demande de l'association Switzerland 2038. Ils sont destinés à cofinancer les dépenses éventuelles de l’association qui ne sont pas encore prévisibles à l’heure actuelle.

Par ailleurs, 60 millions de francs serviront à cofinancer les Jeux paralympiques d’hiver; 50 millions de francs permettront de réduire le coût des transports publics pour les spectateurs. Les 80 millions de francs restants sont destinés à cofinancer les dépenses liées à la mise à disposition des sites de compétition dans toute la Suisse.

La Confédération assumera en outre les tâches de sécurité dans le cadre de ses compétences habituelles. Celles-ci ne sont pas comprises dans l'enveloppe de 200 millions.

Le Conseil fédéral devrait transmettre son message au Parlement en juin de cette année. Celui-ci devra se prononcer d'ici la fin de l'année. Le Conseil fédéral ne qualifie pas "d’importance majeure" la décision de principe et de planification, ce qui signifie qu’elle n’est pas soumise au référendum facultatif.





Premier pays hôte

La Suisse devrait devenir le premier "pays hôte" de l'histoire du mouvement olympique. Les Jeux se dérouleront de manière décentralisée, dans les quatre régions linguistiques. Aucune nouvelle construction ne sera réalisée.

Les infrastructures existantes seront utilisées et rénovées si nécessaire. Le concept d’hébergement reposera exclusivement sur les infrastructures existantes.

Les sites prévus par l'association Switzerland 2038 sont connus depuis lundi. Le projet prévoit que les quelque 120 compétitions dans plus d'une douzaine de disciplines sportives se déroulent à Genève, Lausanne, Crans-Montana (VS), Engelberg (OW), Zurich, Zoug, Lugano, Lenzerheide (GR) et Saint-Moritz (GR). Selon l'état actuel de la planification, Lausanne accueillerait la cérémonie d'ouverture et Berne celle de clôture.

Pour les Jeux paralympiques, qui se déroulent traditionnellement quelques semaines après la fin des Jeux olympiques, Genève, Lausanne, Lenzerheide et Saint-Moritz devraient être retenues. Les cérémonies d'ouverture et de clôture se tiendraient à Berne.





Deux éditions et douze échecs

La Suisse a accueilli à deux reprises des Jeux olympiques d'hiver. C'était en 1928, puis en 1948 à St-Moritz (GR). Depuis, les douze tentatives pour décrocher ces olympiades ont échoué. Quand ce n'est pas le peuple qui a dit non, c'est le CIO qui a préféré une autre ville.

Le CIO a rejeté en novembre 2023 la candidature de la Suisse pour les JO 2030 et 2034. L'instance n'a pas été convaincue par l'idée de Jeux décentralisés, avec des sites de compétition existants et répartis sur tout le territoire. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 auront lieu dans les Alpes françaises, et ceux de 2034 aux Etats-Unis, à Salt Lake City.