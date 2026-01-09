Le message d'espoir de trois jeunes

« Nous ne pourrons jamais oublier ce que nous avons vu ce soir-là, ces images insoutenables, ces scènes d'apocalypse. Mais nous devons transformer ce drame en force », a relevé l'une de ces jeunes. « A vous qui êtes partis trop tôt, à vos rêves interrompus, à vos voix remplacées par le silence. Pour les familles, faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine », a-t-elle dit.

« N'attendons plus pour dire à nos proches qu'on les aime. Il faut vivre intensément, ici et maintenant », a-t-elle conclu. Une autre jeune a appelé la jeunesse à « continuer de croire en ce qui la fait vibrer », à « rester forte et debout » même si cette génération doit vivre « dans un monde fragile, dur et injuste ». Elle a appelé à « profiter de chaque instant tant que le soleil brille ».

Les textes écrits et lus par ces trois jeunes ont suscité beaucoup d'émotion à Martigny. Tous trois ont quitté la scène sous les applaudissements.

Deux autres textes ont été lus durant cette cérémonie par la comédienne valaisanne Olivia Seigne. Le premier, écrit par Rita Famos, présidente du Conseil suisse des religions, a été un message oecuménique pour les victimes et leurs proches. Le second a été l'oeuvre d'Alix Noble Burnand, thanatologue et conteuse. /ATS